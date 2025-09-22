Мировая премьера полнометражного продолжения хитового сериала "Мандалорец" запланирована на 22 мая 2026 года.

Вышел первый трейлер полнометражного научно-фантастического фильма "Мандалорец и Грогу" (The Mandalorian and Grogu), который станет прямым продолжением хитового сериала "Мандалорец" от Disney+ из вселенной "Звездных войн".

Сюжет фильма держится в секрете. Известно только, что его события будут происходить через какое-то время после завершения третьего сезона сериала. Судя по трейлеру, малыш Грогу уже заметно эволюционировал, поэтому также активно участвует в миссиях одинокого охотника за головами, мандалорца Дина Джарина.

В полнометражном фильме к главной роли вернулся Педро Паскаль ("Гладиатор II", "Материалисты", "Фантастическая четверка: Первые шаги", сериалы "Нарко", "Последние из нас").

Также в ленте сыграли Джереми Аллен Уайт ("Железный коготь", сериал "Медведь"), которому досталась роль Ротты Хатта, сына криминального авторитета Джаббы Хатта, и Сигурни Уивер (франшизы "Чужой", "Охотники за привидениями", "Аватар"), которая воплотила образ одного из лидеров Альянса Повстанцев.

Режиссером фильма выступил создатель сериала "Мандалорец" Джон Фавро, а сценарий ему снова помогал писать Дэйв Филони.

Мировая премьера фильма запланирована на 22 мая 2026 года.

"Мандалорец" – интересные факты о сериале

"Мандалорец" (The Mandalorian) – это первый сериал Disney+ из канонической вселенной "Звездных войн", премьера которого состоялась 12 ноября 2019 года.

Сериал рассказывал об одиноком охотнике за головами Дине Джарине – представителе некогда могучей расы благородных воинов, изгнаннике из собственной планеты, теперь вынужденном скрываться на дальних пределах Галактики, вдали от власти Новой Республики. Но его жизнь кардинально изменилась, когда он вызвался защищать чувствительного к Силе малыша Грогу.

"Мандалорец" быстро приобрел популярность среди фанатов Star Wars, а также получил положительные отзывы критиков и ряд престижных наград.

В целом сериал насчитывает три сезона, которые выходили в 2019, 2020 и 2023 годах. В начале 2024 стало известно, что четвертый сезон сериала выйдет в формате полнометражного фильма для кинотеатрального проката.

Также на фоне успеха "Мандалорца" Disney+ снял еще ряд сериалов из вселенной "Звездных войн": "Книга Бобы Фетта", "Оби-Ван Кеноби", "Асока", "Аколит", "Звездные войны: Костяк команды" и "Андор".

