Российская ДРГ пыталась вывесить флаг РФ как "пиар-акцию", но украинские защитники уничтожили группу.

Батальон "Шквал" 425-го отдельного штурмового полка "Скала" провел успешную наступательную операцию на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей. Видео операции опубликовала пресс-служба 425-го полка.

В результате село Филия было освобождено от российских оккупантов и там снова развевается украинский флаг.

Стоит отметить, что основные бои шли в зеленых насаждениях. При этом российская ДРГ пыталась вывесить флаг РФ как "пиар-акцию", но украинские защитники уничтожили группу.

Один украинский военный был ранен в результате атаки дронов, но во время возвращения с задания штурмовики ликвидировали еще одного оккупанта.

По сообщениям Генштаба, за прошлые сутки произошло 168 боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного, Кутьковки. На Купянском направлении противник совершил семь атак на позиции наших войск. Бои шли в районе Голубовки и в направлении Песчаного, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районе Колодязов и в направлении населенных пунктов Шандриголово, Ставки.

На Северском направлении украинские воины за вчера отбили 16 из 18 попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка. На Краматорском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек. Генштаб добавил:

На Торецком направлении оккупанты вчера 12 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербиновка, Екатериновка, Александро-Калиново и в направлении Плещеевки, Степановки, Полтавки. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили 11 штурмовых действий.

На Покровском направлении враг совершил 37 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдалась в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Маяк, Уют, Новоэкономичное, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Мирноград, Луч, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое, Новоподгородное, Филиал.

На Новопавловском направлении россияне 10 раз пытались прорваться вблизи населенных пунктов Вороное, Малиевка, Терновое, Новониколаевка, Ольговское и в направлении Филии, Ивановки. На Ореховском направлении захватнические войска дважды атаковали в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

Ранее аналитики Deep State сообщали, что россияне через газовую трубу зашли в Купянск, построив целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии.

