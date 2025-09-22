В частности украинские штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия на Добропольском направлении и продвигаются вперед. Об этом Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил в социальной сети Facebook.

"За прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км², проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области", - подчеркнул Сырский.

В частности, штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км.

"В ходе ведения боевых действий уничтожено 43 оккупантов, общие потери противника - 65 человек", - отметил Сырский.

Также уничтожено 11 единиц военной техники (артиллерийских систем - 4; БпЛА - 6, мотоциклов - 1).

"Всего за время операции, по состоянию на 00:00 22 сентября 2025 года, освобождено 164,5 км², 180,8 км² - зачищено от ДРГ противника", - подчеркнул он.

Главнокомандующий ВСУ уточнил, что восстановлен контроль над семью населенными пунктами, зачищено от ДРГ противника - девять.

"Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2696 человек, из них безвозвратные - 1492. Продолжается пополнение "обменного фонда" для возвращения украинских защитников и защитниц из российской неволи", - добавил Сырский.

Также оккупанты потеряли 856 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков - 12, боевых бронированных машин - 38, артсистем - 175, РСЗО - 5, автотехники - 441, мотоциклов и квадроциклов - 58, специальной техники - 1, БпЛА - 173.

Контрнаступательная операция ВСУ в Донецкой области - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на днях отметил, что украинская контрнаступательная операция в Донецкой области продолжается. Российские захватчики несут существенные потери. ВСУ делают все, чтобы уничтожить врага, который планировал окружить наших защитников на Добропольском направлении.

Также в The New York Times сообщали, что под Сумами ВСУ выбили стратегический "козырь" из рук Путина и Трампа. По словам журналистов, на Сумщине наступление россиян провалилось настолько, что российское командование окончательно поставило на нем крест и перебросило основные силы отсюда на Донбасс. В частности, издание рассказало историю освобождения села Кондратовка, что лежит меньше, чем в 20 км к северу от Сум.

