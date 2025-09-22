Инцидент произошел во время мюзикла "Гуцулка Ксеня".

Актеры Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко стали звездами сети из-за удачной импровизации на сцене.

Отрывком выступления поделился на своей странице в социальной сети Facebook журналист Константин Андриюк. На видео можно увидеть, что во время мюзикла "Гуцулка Ксеня" в театре раздается звонок мобильного телефона. В этот момент актер Алексей Гнатковский, который играет Ивана Синицу, оборачивается к зрителям и говорит:

"Подожди. Возьмите! Может этот звонок приблизит нас к победе, я не знаю!".

Шутка актера вызвала бурный смех и громкие аплодисменты. После этого он изобразил телефонный разговор, который мог бы состояться прямо сейчас, и вернулся к игре.

Напомним, в начале 2024 года Алексей Гнатковский, сыгравший одну из главных ролей в историческом фильме "Довбуш", получил народную премию "Золотой лифон".

