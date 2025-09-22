Предполагается, что TOLOKA-1000 сможет погружаться на глубину до 1000 метров.

Отечественные специалисты готовятся к серийному производству дронов TOLOKA-1000, TOLOKA-400 и TOLOKA-200. Об этом, со ссылкой на разработчика подводных дронов - компанию Toloka, сообщил портал "Милитарный".

Сегодня продолжаются тестирования бортового оборудования TOLOKA-1000. После этого начнется этап ходовых испытаний.

"Если результаты будут положительными, дрон запустят в серийное производство. Параллельно компания готовит к серийному выпуску модели TOLOKA-400 и TOLOKA-200", - сообщает военно-технический портал.

Видео дня

Справка УНИАН. Самый большой морской дрон от компании Toloka был впервые представлен для обозрения на выставке Defense Tech Valley 2025.

TOLOKA-1000 является дизель-электрическим автономным аппаратом с композитным корпусом. Он сможет погружаться на глубину до 1000 м и имеет диаметр 1,5 м. Вес полезной нагрузки может составлять до 5 т. Дальность хода - до 2000 км.

TOLOKA-400 имеет дальность 1200 км, а его грузоподъемность составляет более 500 кг. Аппарат может получить композитный или металлический корпус. Его можно использовать для поисковых операций или как камикадзе.

TOLOKA-200 является малым дроном с дальностью 200 км. Его грузоподъемность составляет 20 кг, а скорость равна 15 узлам. Дрон можно использовать для минирования, поиска мин, разведки, а также в качестве камикадзе.

Все дроны могут работать автономно или в группах, объединенных по IP-протоколу. Для распознавания кораблей по акустическим признакам используется искусственный интеллект.

Новое оружие Украины

Сегодня Украина также активно разрабатывает новое авиационное оружие. Недавно была обнародована фотография нового украинского КАБа на МиГ-29.

Разработчиком этого оружия выступает конструкторское бюро "Медоид". Инженеры нацелены на то, чтобы достичь дальности полета при средневысотном сбросе в 80 км.

Также "засветилась" неизвестная новая управляемая авиабомба, которая похожа на малогабаритную авиабомбу MAM-L, которую разработала турецкая компания Roketsan. По словам экспертов, отечественное изделие имеет сверху выпирающую часть, которая, вероятно, представляет собой специальное крепление для подвешивания на пилон.

Вас также могут заинтересовать новости: