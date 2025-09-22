Согласно обновленной стратегии, до конца 2029 года не менее 70% поездов должны прибывать без значительных задержек.

В Германии по итогам первого полугодия более трети поездов дальнего следования прибыли с опозданием. Основная причина высокого уровня опозданий - перегруженная и заброшенная железнодорожная сеть, пишет журнал Spiegel.

Для решения этой проблемы планируется масштабная модернизация более 40 самых загруженных коридоров до 2036 года. Цель состоит в том, чтобы снова сделать железнодорожное сообщение более надежным.

Министр транспорта Германии Патрик Шнидер установил конкретные цели для пунктуальности поездов дальнего следования. Согласно обновленной стратегии, к концу 2029 года не менее 70% поездов должны прибывать без значительных задержек.

Видео дня

Среднесрочной целью является 80% пунктуальных рейсов, а в долгосрочной перспективе не менее 90%. При этом в региональном сообщении этот показатель должен стабильно превышать 90%.

В то же время в Deutsche Bahn ставили более амбициозную задачу. Так, в 2026 году этот показатель должен составлять 70-75%, а к 2027 году 75-80%.

Министр раскритиковал эти планы как нереалистичные из-за запущенной инфраструктуры. Он отметил, что 90% пунктуальность можно достичь только после масштабной модернизации сети.

Отмечается, что, согласно правилам компании, поезд считается пунктуальным, если его задержка не превышает 5 минут 59 секунд. При этом отмененные рейсы в статистику не учитываются.

Проблемы Deutsche Bahn - последние новости

В сентябре стало известно, что Deutsche Bahn досрочно отменяет свои рейсы, чтобы "улучшить" статистику пунктуальности перевозок.

В августе сообщалось, что немецкая железная дорога столкнулась с проблемой в виде барсуков, которые массово роют большие туннельные системы под железнодорожными путями, в которых живут, из-за чего маршруты становятся опасными и закрываются на годы.

Вас также могут заинтересовать новости: