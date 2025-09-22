Туристы смогут узнать немножко больше о местной истории и природных чудесах.

Возле загадочного небольшого поселка Сатанов, который является довольно популярным бальнеологическим курортом в Хмельницкой области, промаркировали 32-километровый туристический маршрут "Stezha: Тайны Товтр".

Как сообщил на своей странице в Facebook Центр развития инициатив "ИнСорс", который реализовал проект вместе с Сатановским поселковым советом, в частности, вдоль пути, возле основных объектов на маршруте, были установлены информационные таблицы и указатели, указывающие туристам необходимое направление.

Также с помощью этих информационных стендов путешественники смогут узнать больше о культурных и природных достопримечательностях, которыми богата Сатановская громада.

В частности, маршрут заведет туристов в село Иванковцы, откуда можно будет попасть на Гусикову гору и самую высокую точку Хмельницкой области – товтрину Большая Бугаиха (400,9 м над уровнем моря).

"Гусикова гора входит в Товтрский кряж. А название ее появилось из-за подольского разбойника Гусика. По легенде, все награбленное разбойник прятал в потайной пещере где-то в глубинах горы своего имени. Весной гора расцветает вместе с природой. В конце апреля здесь массово распускается зиноватая подольская, или ракитничок подольский, занесенный в Красную книгу Украины", – рассказывают создатели маршрута.

Также туристы смогут посетить буковые леса возле села Иванковцы, которые уникальны тем, что именно здесь проходит восточная граница естественного распространения этого величественного дерева и здесь можно увидеть буки возрастом более 100 лет.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2025 года в Карпатах запустили обновленный маршрут "Закарпатский туристический путь", который в будущем должен соединить пять стран.

Также этим летом возле Сходницы (Львовская область) запустили новый туристический маршрут, адаптированный для людей с инклюзией.

