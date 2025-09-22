Нарушение границ Польши дронами РФ вызвало тревогу в другой стране НАТО - Германии

В Германии резко вырос спрос на средства защиты на случай чрезвычайных ситуаций. Только с начала года количество запросов на строительство частных бункеров увеличилось на 50%, пишет Bild.

Технический директор компании BSSD Defence Марио Пейде отметил, что количество клиентов стремительно растет. Российские дроны над Польшей развеяли сомнения, что Путин не является угрозой для НАТО.

"С января количество запросов к нам выросло на 50%. Люди поняли, что Путин серьезно настроен. Компании хотят иметь бункеры для своих сотрудников на территории предприятий", - отметил он.

По словам Пейде, около 10% новых зданий в Германии уже строятся с бункерами.

Особенно заметен "бункерный бум" в Мюнхене - именно после того, как российские дроны-"Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши. Сейчас стоимость частного бункера в Германии составляет от 30 до 50 тысяч евро.

Российские дроны над Польшей

В ночь на 15 сентября несколько российских дронов, летевших в направлении Украины, нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные подняли в небо истребители и объявили тревогу в приграничных воеводствах. Инцидент вызвал резкую реакцию Варшавы и стал предметом консультаций с союзниками по НАТО.

Впоследствии Пограничная служба Польши сообщила, что российские истребители пролетели на малой высоте над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Отмечается, что была нарушена зона безопасности платформы.

