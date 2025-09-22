Они могут вас разорить: эксперты назвали 5 очень ненадежных семейных автомобилей

Эксперты не советуют покупать эти автомобили.

Высокая стоимость автомобиля далеко не всегда гарантирует его надежность. Даже премиальные модели могут часто выходить из строя.

В GOBankingRates назвали пять очень ненадежных дорогих семейных автомобилей. По словам экспертов, у этих моделей очень много проблем.

5 очень ненадежных дорогих семейных автомобилей

Mercedes-Benz GLS

Mercedes-Benz GLS предлагает высокий уровень комфорта и богатое оснащение. Также на выбор предлагается большое количество различных силовых установок.

Тем не менее у этого кроссовера есть и значительный недостаток - низкая надежность, предупредил механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд.

"Он роскошный и просторный, но подвеска AIRMATIC (адаптивная пневматическая подвеска Mercedes-Benz - УНИАН) и проблемы с трансмиссией часто вызывают недовольство", - поделился эксперт.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade является одним из самых роскошных американских внедорожников. Обратной стороной является то, что эта модель часто выходит из строя, заявил Гельфанд.

"Escalade страдает от проблем с трансмиссией и электрических неполадок в информационно-развлекательных системах", - объяснил эксперт.

Land Rover Range Rover

Автомобили Land Rover привлекают стильным дизайном и высоким уровнем комфорта. Тем не менее у британского бренда далеко не лучшая репутация в вопросе надежности своих моделей.

Руководительница сервиса с отчетами об истории автомобилей FindByPlate Рут Калкинс рассказала журналистам, что их компания часто получает жалобы от владельцев автомобилей Land Rover, а особенно флагманской модели Range Rover.

"Для автомобиля такого размера и с такими внедорожными возможностями разочаровывает, что владельцы так часто сообщают о проблемах с электрическими и механическими системами", - сказала она.

Mercedes-Benz S-Class

Калкинс отметила, что Mercedes-Benz S-Class является одним из самых комфортных и технологичных автомобилей в своем классе. Тем не менее это далеко не самая надежная модель.

Эксперт предупредила, что ремонт и обслуживание Mercedes-Benz S-Class обходятся очень дорого. Более того, этот автомобиль часто выходит из строя.

Ford Expedition

Большой трехрядный внедорожник Ford Expedition может показаться идеальным вариантом для тех, кто ищет семейный автомобиль. Более того, эта модель доступнее многих конкурентов.

Генеральный директор CarEdge Зак Шефска заявил, что затраты на ремонт Ford Expedition могут легко опустошить кошелек. По его словам, многим владельцам за первые пять лет владения в среднем приходится платить почти 100 000 долларов, чтобы обслужить этот автомобиль.

