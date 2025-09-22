Прокурори просили саме таке покарання.

Шевченковский суд Киева вынес приговор Артему Косову, который убил подростка на фуникулере в Киеве - мужчину посадили пожизненно. Об этом сообщает "Киев24" в Telegram.

"Шевченковский суд Киева вынес приговор Артему Косову - обвиняемому по делу об убийстве подростка Максима Матерухина на столичном фуникулере", - сказано в сообщении.

Отмечается, что его посадили пожизненно. Известно, что прокуроры просили присудить Косову пожизненное лишение свободы.

Убийство на фуникулере в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 апреля 2024 года на фуникулере в Киеве произошел конфликт между 30-летним сотрудником Управления государственной охраны и группой подростков.

Следствие установило, что сотрудник Управления государственной охраны находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он начал беспричинно приставать к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним. Мужчина толкнул подростка, тот, падая, разбил головой окно и получил порез шеи и из-за интенсивной потери крови умер до приезда скорой.

Отмечалось, что задержанный сразу был отстранен от выполнения своих обязанностей, а его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий.

В ГБР сообщили, что в ходе расследования установлено, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено из хулиганских побуждений. Поэтому переквалифицировали подозрение на ч. 2 ст. 115 УК Украины, которая предусматривает пожизненное заключение.

