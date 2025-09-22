Поставщик программного обеспечения Collins Aerospace все еще работает над устранением проблемы.

Пассажиры до сих пор страдают из-за задержек рейсов по всей Европе. Крупные аэропорты борются с последствиями кибератаки на компанию Collins Aerospace, разработавшую программное обеспечение для регистрации пассажиров.

Издание The Guardian пишет, что несколько крупнейших аэропортов Европы в течение последних нескольких дней пытаются восстановить работу после кибератаки 20 сентября на компанию Collins Aerospace.

Представители компании заявили в понедельник, 22 сентября, что работа с четырьмя пострадавшими аэропортами и авиакомпаниями-клиентами находится на завершающей стадии.

Видео дня

Задержки наблюдались в аэропортах Лондона, Брюсселя, Дублина и Берлина. Так, в понедельник отменили 40 из 277 вылетающих рейсов и 23 из 277 прибывающих рейсов.

Эта атака подчеркнула риски, связанные с зависимостью аэропортов от поставщиков критически важных технологий.

Кибертака на аэропорты Европы

20 сентября хакеры атаковали компанию Collins Aerospace - ключевого поставщика цифровых услуг аэропортов Европы и Великобритании. Это парализовало систему регистрации в основных европейских аэропортах, заставив их перейти на ручную обработку данных, и, как следствие, привело к массовым задержкам и отмене рейсов.

Вас также могут заинтересовать новости: