В начале войны в Украину были готовы вернуться 80% беженцев, говорит Евгений Головаха.

С каждым годом количество украинцев, готовых вернуться из-за границы после войны уменьшается. Такое мнение в интервью УНИАН высказал Евгений Головаха, доктор философских наук, главный научный сотрудник, директор Института социологии НАН Украины.

"В первый год войны были готовы вернуться 80% населения. Но время идет и это количество уменьшается. Скоро уже будет четыре года, как идет война. И здесь возникает параллель с войной в Балканских странах. Там в Боснию после 4 лет войны вернулось 30%. У нас ситуация похожая, мы не очень критично отличаемся. Поэтому если война закончится в ближайшее время - стоит ориентироваться на эту цифру", - сказал Головаха.

В то же время он отметил, что окончательное количество зависит от многих факторов. Первый из них - это результат самой войны. Также, по словам эксперта, важно, каким будет отношение к украинцам в других странах.

"Если остановят помощь, например. У нас более 70% из тех, кто выехал, имеют высшее образование. И кем они в основном работают? Конечно же, не по специальности. А уборщицей человеку с высшим образованием не очень приятно работать. А дома этот человек может работать по специальности, как специалист", - добавил Головаха.

В то же время он отметил, что самой сложной является ситуация с украинскими детьми и их родителями.

"Если дети уже адаптировались в школе, это серьезный фактор, они быстро адаптируются. И через несколько лет им уже труднее учиться в Украине, чем там. Родители таких детей маловероятно, что вернутся в Украину", - пояснил Головаха.

Накануне Андрей Гайдуцкий, доктор экономических наук, финансист и эксперт по миграционной политике заявил, что первыми после окончания войны будут возвращаться украинцы, проживающие в Польше, Чехии, Венгрии и Молдове. В то же время он отметил, что труднее всего будет вернуть тех украинцев, которые уже нашли работу в Великобритании, Германии, Нидерландах и Ирландии.

Между тем глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник выразил мнение, что около 90% молодых украинцев не вернутся домой после окончания войны. В то же время он отметил, что все будет зависеть от развития экономики и от состояния дел на фронте.

