Спортсменка показала, как провела незабываемый уикенд с детьми.

Олимпийская чемпионка и известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая сейчас проживает в США, показала, как выросли ее дети. В своем Instagram спортсменка опубликовала подборку трогательных фото с младшей дочерью Эвелиной и сыном Вадимом.

"Семья, футбол и незабываемые мгновения - наш уикенд в Georgia Tech, - отметила Подкопаева в подписи к снимкам.

Стоит отметить, что именно в Georgia Tech (Georgia Institute of Technology - Грузинский технологический институт в Атланте) сейчас учится ее 19-летний сын Вадим.

На опубликованных кадрах видно, как парень заметно повзрослел, - рядом с ним мама и 6-летняя сестренка Эвелина кажутся совсем крохотными.

В комментариях подписчики не скупились на комплименты: "Мамина гордость и опора. Детки хорошенькие. Вы молодчинка, Лилия, побольше фотографий!", "Вадим такой взрослый!", "Мне одной кажется, что вы, Лиля, ну очень похожи с сыном. Я не знаю, но такое ощущение, что по-другому в жизни и не могло сложиться, невероятная семья, так хороши", "Какие хорошие дети! Сыночек - парень уже! Доченька - мамина принцесса!".

Как известно, сейчас Лилии Подкопаевой 47 лет, она живет в Атланте и пребывает в третьем браке. У нее трое детей, Вадим - приемный сын.

