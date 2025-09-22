Недавно стало известно о решении Анны Борисюк уйти из актерства.

23-летняя дочь известных украинских актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка, Анна, объявила о создании собственного бренда спортивной одежды.

"Проект, переживший все стадии принятия, перевернул Вселенную внутри меня, шел по направлению всех моих хаотических мыслей, в которых все равно светил ярче всего", - написала она в соцсетях.

Девушка добавила, что ее бренд, который получил название GANZEN, - "не об одежде".

"Это обо мне и моих чувствах. Это о моей вере в то, что вчера еще все было против тебя, а теперь слушается тебя, живет в тебе ритмом, новым языком, новой механикой. Я нашла свой безопасный очаг, который так долго искала, поэтому хочу, чтобы всем стало в нем безопаснее, сильнее и свободнее", - отметила Анна.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Анна Борисюк получила актерское образование и играла в спектаклях на одной сцене со своей знаменитой мамой. Однако позже заявила, что не хочет работать в этой сфере. Ольга Сумская отреагировала на решение дочери спокойно, отметив, что поддерживает ее:

"Никакой трагедии, никакой драмы не произошло. Аня ищет себя, и она обязательно найдет. Ей интересны другие какие-то профессии, например, дизайнерство, которым я также увлекалась когда-то. Нет смысла родителям влезать, надо подтолкнуть, вдохновить, спросить. Она изучает японский язык, сделала свою коллекцию женской спортивной одежды. Я восхищаюсь тем, что она уделяет внимание своему вдохновению".

