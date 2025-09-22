Он напомнил, что Москва пыталась "раскачать" языковой вопрос в Украине уже давно.

Украинский певец, автор песен и основатель поп-группы "Aqua Vita" Игорь Балан заявил, что не понимает идеи "отмены" русского языка в стране.

В интервью OBOZ.UA 53-летний музыкант высказал мнение, что украинцы смогли бы избежать многих проблем, если бы страна была двуязычной. Он назвал скандалы вокруг этого вопроса "сверхпатриотизмом" и возможным проявлением посттравматического синдрома, который возник из-за войны:

"Надо и немецкую культуру запретить тоже. Чайковского же запретили, так и Бетховена запретите! Или Гоголя с Булгаковым не могут поделить. Я считаю, что это неправильно. Язык на нас не нападал!".

Балан напомнил, что в 90-х, когда получила популярность украинская программа "Территория А", Россия начала скупать украинские теле- и радиоканалы, чтобы заполнить их своими исполнителями.

"У нас осталось только радио "Промінь", а все каналы показывали что? "Иванушки International", Hi-Fi и тому подобное. То есть медиа изменило общественное мнение, люди начали кайфовать от другого. Потому что когда долго что-то звучит, в какой-то момент хочется переключиться на другое. Этим и воспользовались. Поэтому действительно на это был запрос. Все должно быть равномерно, а тогда шла постоянная борьба - русское или украинское. Также на теме языка пытались "раскачать" Украину. И им это удалось..." - считает певец.

Также он признался, что его сольный альбом "Вьюга" вышел в 2001 году именно на русском, поскольку в условиях господства русской музыки это было необходимо для выживания:

"Я был свидетелем того, как полностью зачищали теле- и радиопространство от украинского. "Территория А" уничтожалась максимально. Много ошибок, конечно, наделали и в "Территории А", да и я, в частности. Но то, что происходило уничтожение, это однозначно. Все слушали русские песни. Всем это нравилось, и все наблюдали, как мы потихоньку умираем. Никто ничего не сделал".

Напомним, ранее в сети неоднократно возмущались тем, что Верка Сердючка продолжает петь свои старые песни, которые были написаны на русском.

