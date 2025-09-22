Очередной 'золотой' тендер: Киев хочет потратить полмиллиарда на ремонт 1,75 километра дороги

Жалобу на дискриминационность тендера отклонили, однако договор с победителем пока не подписали.

Турецкая компания ONUR стала единственным участником тендера на капитальный ремонт улицы Городской на окраине Киева и согласилась отремонтировать 1,75 километра дороги за 501,78 миллиона гривень, сообщает Prozorro.

ООО "Энергетически-дорожное строительство" пыталось обжаловать условия тендера, считая его дискриминационным, но указанная жалоба была отклонена. Впрочем, в системе пока нет данных о заключении договора с участником тендера.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на капремонт улицы Городской в августе.

Необходимость капитального ремонта объясняли тем, что улица находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Отмечалось, что на проезжей части есть большое количество ям и трещин, также "присутствует значительная колейность на всей ее протяженности".

Победитель тендера должен заменить 1,75 километра дороги от проспекта Палладина до дороги Киев - Гостомель, обустроить велоинфраструктуру и тротуары на указанном участке. Кроме этого подрядчик должен обеспечить понижение бордюров на переходах для безбарьерности, а также отремонтировать существующую и создать новую сеть дождевой канализации.

Согласно условиям тендера работы должны длиться 12 месяцев.

Улица Городская - магистральная улица общегородского значения, построенная в 1950 году. В 1996 году была реконструирована.

Компания Onur находится в топе победителей тендеров и получает многомиллионные подряды. В частности, компания, не имея конкурентов, выиграла тендер на противоаварийный ремонт моста метро в Киеве, за который из столичного бюджета будет уплачено почти 2 миллиарда гривень.

Тендерные скандалы

В Киеве даже во время полномасштабного вторжения регулярно проходят сомнительные тендеры на ремонт дорог. В частности, в 2023 году столичные власти не пожалели на строительство Кольцевой дороги 872 миллиона гривень. Для сравнения, эта сумма почти соответствовала финансированию ремонтов тех же отрезков Окружной дороги за предыдущие пять лет с 2018 по 2022-й.

Другим тендером, вызвавшим общественный резонанс, стало строительство развязки на Оболони. В мае 2023 года "Киевавтодор" провел тендер на строительство многоуровневой развязки на пересечении ул. Богатырской и Полярной. Стоимость работ была оценена в 1,315 млрд грн. Однако, по данным государственной аудиторской службы, настоящая стоимость работ составляет почти 2 миллиарда гривень.

Впрочем не только в столице любят недешево ремонтировать дороги. На Закарпатье на ремонт "сельской дороги" планировали потратить почти 600 миллионов гривень, но тендер был отменен.

