Сохранение "соевых правок" несмотря на яростное сопротивление со стороны экспортеров и их ассоциаций - это испытание на профессионализм для правительства и парламента. Об этом заявил украинский экономист Виктор Галасюк.

По его мнению, сейчас EBA, Американская торговая палата, Украинская зерновая ассоциация пытаются "через колено" сломать действие 10% пошлины на сою и рапс, защищая коммерческие интересы своих членов -- крупных зернотрейдеров.

"Но в этом случае интересы Украины не совпадают с интересами этих игроков. Просто потому что Украине не выгодно быть сырьевой колонией. Потому что аграрная сырьевая экономика не может быть успешной, такая страна не может быть богатой", - заявил Галасюк.

Видео дня

Он призвал не просто сохранить экспортную пошлину, но и повысить ее, расширив на все сырье - промышленное, руду и т.д. При этом ограничения для экспорта сырья необходимо синхронизировать с налоговыми стимулами для внутреннего производителя. Такую экономическую политику воплощают США, Турция, Польша, другие страны, значительно опережающие Украину по уровню жизни населения.

"Это то, что толкает экономику вверх, расширяет экономическое пространство, дает людям возможность зарабатывать, создает новые рабочие места, приносит валютную выручку от готовой продукции, а не три копейки от сырья", - заявил эксперт.

Чтобы преодолеть пропасть по уровню ВВП на душу населения со странами ЕС, Украина должна увеличить долю перерабатывающей промышленности в экономике вдвое. По мнению Галасюка, этого можно достичь даже несмотря на боевые действия и разрушения при условии, что экономика будет работать в интересах производителей, а не сырьевых экспортеров и импортеров готовых товаров.