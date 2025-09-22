Россияне распространяют альтернативную реальность о ситуации вокруг Купянска.

Российские захватчики пытаются с севера пролазить в город Купянск. Ситуация непростая, но окружения города нет. Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктор Трегубов сказал в эфире телеканала Суспільне.

"Купянск - это сейчас фактически Покровск, только в чуть меньшем масштабе. Очень похожая ситуация. Только там сейчас россияне в основном с севера пытаются пролазить в город, используя все доступные инфраструктурные, географические и другие объекты", - отметил Трегубов.

Между тем украинские военные пытаются остановить захватчиков и не дать им достичь поставленных целей.

Спикер обратил внимание, что в российских информационных ресурсах изображается альтернативная реальность и распространяется ложная информация о якобы окружении и почти взятии города.

"На самом деле этого нет, к счастью. Но ситуация в Купянске непростая", - отметил Трегубов.

Какова ситуация на Покровском направлении

Что касается Покровска, то там ситуация, сказал он, довольно динамичная.

"Покровское направление остается наиболее интенсивным. Несколько дней назад там вообще была невиданная интенсивность, но сейчас немного упала. Тем не менее, если рассматривать Добропольское направление как его часть - это не так плохо, потому что там есть успехи украинских войск. Там россияне перерастянулись в своей попытке наступать на Доброполье и имели от этого соответствующие проблемы", - сообщил Трегубов.

В то же время россияне с помощью инфильтрации малых групп пытаются проникать в город Покровск и оказывать различный вред, в том числе они это делают "под фальшивым флагом".

По его словам, под Покровском собралось очень много российских оккупантов. Захват города остается одной из главных целей россиян.

Что возле Мирнограда и Доброполья

Он добавил, что возле Мирнограда ситуация похожа на ту, что происходит вокруг Покровска. Россияне пытаются пролезть в город малыми группами или просто зацепиться за дома на окраинах. Задача Сил обороны Украины - не допустить реализации планов врага.

На Добропольском направлении еще месяц назад россиянам удалось инфильтрировать малые группы, а затем их объединить в более крупные структуры.

"Но поскольку им там не удалось наладить стабильное снабжение и не удалось там надежно закрепиться, контрдействия украинских войск и сил вызвали для них проблемы... Мы сейчас пока не будем анонсировать что-то очень большое, пока оно не произошло, но каждый день поступают новости, что там они массово погибают и некоторые из них попадают в плен", - подчеркнул Трегубов.

Россияне рвутся на Днепропетровщину

Вместе с тем российские захватчики пытаются заходить из Донецкой области в Днепропетровскую область и закрепляться в селах вблизи административной границы областей.

"Сейчас идет активная попытка не дать им создать там какой-то плацдарм. Они пытаются продвигаться, соответственно, мы стараемся не дать им продвигаться. Ситуация отличается условно от Покровского направления тем, что там нет застройки", - сказал Трегубов и добавил, что россияне стремятся наступать малыми группами, используя посадки.

Ситуация в Купянске: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, наступлением на Купянск в рядах российских захватнических войск командует предатель Украины Сергей Стороженко. Он является бывшим украинским офицером и 11 лет назад перешел на сторону врага.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), оккупанты пытаются сразу в нескольких местах прорваться к оборонительным позициям украинских сил в районе Купянска. Захватчики проводят преимущественно боевые действия на западном (правом) берегу реки Оскол.

