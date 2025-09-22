Технология выпекания такого торта была особенной.

Несмотря на такие вещи, как колесо, печатный станок или Интернет, торт является, скорее всего, одним из крупнейших изобретений человечества. Как пишет IFLScience, торт уже существует тысячи лет. Однако есть один торт, который сохранился на протяжении всего этого времени.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, этот торт был изготовлен около 4200 лет, поэтому он является самым старым в мире, о котором люди знают.

"Он состоит из двух пшеничных лепешек шириной 10 сантиметров, которые, как считается, наполнены молоком, медом и кунжутом, что позволяет считать его скорее тортом, чем хлебом. Звучит довольно вкусно, пока не вспомнишь, сколько ему лет", - отмечают в материале.

Для выпекания торта сначала тесто клали между двумя медными формами, которые предназначены для соединения, благодаря чему он нагревался внутри и хорошо герметизировался после выпекания.

"Формы предварительно нагревали на огне и ставили на влажное тесто, что приводило к образованию воздушных пузырьков внутри. Когда хлеб охлаждался, эти воздушные пузырьки выходили, создавая вакуум в форме. Это гарантировало, что хлеб прилипал к металлу и позволяло сохранить его до наших дней", -объяснили в швейцарском музее еды Alimentarium, в котором выставлен этот хлеб.

Почему его готовили так, чтобы он долго хранился?

Как пишет IFLScience, такой торт выпекали для члена правящей семьи, а именно древней египетской.

"Торт был найден в некрополе Мейр в гробнице Пепианха Среднего, визиря (самая высокая должность, которую человек мог достичь в древнем египетском королевском дворе, кроме фараона), который служил при правлении Пепи II, которого некоторые считают самым долго правящим монархом в истории", - рассказали в материале.

Отмечается, что пирожные и хлебцы, такие как этот, были предназначены для того, чтобы сопровождать древних египтян в загробную жизнь. Они служили символом возрождения жизни и давали тем, кто отошел в вечность, "что-то перекусить во время путешествия в райское Поле тростника".

Другие интересные находки

