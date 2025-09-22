Среди них есть как бюджетные устройства, так и премиальные смарт-часы.

Обозреватели авторитетного портала Tom's Guide изучили все самые распространенные модели смарт-часов и выбрали лучшие варианты в сентябре 2025 года. Чтобы не запутаться, устройства раскидали по нескольким категориям.

За последние годы на рынке появилось много разных моделей: одни делают упор на фитнес-возможности, другие – на широкий функционал. А некоторые просто стараются выглядеть как можно более эффектно, при этом выполняя свою основную функцию: отслеживание время.

Apple Watch 11 – лучшие смарт-часы для пользователей iPhone. Это сбалансированная модель со всеми необходимыми характеристиками. Новинка 2025 года стала тоньше и удобнее, также заметно "прокачали" автономность и точность датчиков.

Google Pixel Watch 3 – лучший выбор для пользователей Android. Гаджет может похвастаться 48 часами автономности на одной зарядке, удобным и стильным дизайном, а также множеством опций для мониторинга здоровья. Это хорошая альтернатива Apple Watch 11.

Samsung Galaxy Watch 7 – лучший компаньон для смартфонов Samsung. Они дешевле, чем Galaxy Watch 8, при этом предлагают почти все фишки, что есть у более дорогой модели, включая лучший в своем классе мониторинг сна и обнаружение апноэ во сне.

Apple Watch SE 3 – лучшие бюджетные умные часы на сегодняшний день. При относительно скромной цене устройство сохраняет ключевые функции старших моделей. Недостаток только один – отсутствие поддержки Android-смартфонов.

Garmin Venu 3 – лучшие фитнес-часы и оптимальный вариант для тех, кто всерьез увлекается спортом. Множество спортивных режимов сочетаются с долгим временем работы и точным GPS. Кроме того, они совместим как с Android, так и с iOS, что повышает их универсальность.

Garmin Forerunner 265 – для бегунов. У этих смарт-часов яркий экран, точный GPS, продвинутая аналитика тренировок с рекомендациями по восстановлению. Часы доступны в двух размерах корпуса.

УНИАН рассказывал, что Apple Watch больше не самые популярные часы в мире – их подвинул Huawei. Китайские гаджеты банально дешевле, чем даже самые простые Apple Watch, при этом их функционала большинству покупателей вполне хватает, отмечают аналитики.

Ранее на рынке появился первый Android-смартфон, полноценно работающий с Apple Watch. Хотя для использования часов их все равно нужно сначала настроить через iPhone.

