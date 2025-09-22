Эксперт рассказал, способна ли РФ открыть второй фронт в Европе, находясь в Украине

На данный момент РФ даже в Украине не способна вести два наступления, считает Сергей Грабский.

Россия на сегодняшний день не может воевать на два фронта. Такое мнение в эфире "Фабрика Новин" озвучил военный эксперт Сергей Грабский.

"Сегодня они не могут воевать. Хотя пафосно заявляют, что бросают в бой армии. Но до реальной армии, которую мы привыкли видеть – это далеко. Россия на сегодня сосредотачивает свои усилия на одном направлении, имея некие второстепенные участки, но не более того", – сказал Грабский.

Он добавил, что даже если сравнивать две самые горячие на сегодняшний день точки на фронте – Купянское и Донецкое направления, то интенсивность боевых действий на них несовместимая. Грабский отметил, что наступления россияне проводят силами до одного мотострелкового отделения без поддержки техники.

Эксперт объяснил, что в случае войны с НАТО речь должна идти совсем о других силах и средствах. На данный момент, по словам Грабского, численность сухопутных войск РФ – 950 тысяч. Из них 740 тысяч находятся на территории Украины.

"То есть Путину нужно будет принимать непопулярные шаги по мобилизации и созданию какой-то группировки. Да, они начали создавать военную инфраструктуру, но она должна быть чем-то наполнена. На этот год они запланировали увеличение численности на 150 тысяч. Представьте – может ли такое быть, что Россия сняла все свои войска, бросила их на страны Балтии, а на финском направлении численность войск будет такой, как сегодня – до 10%. Пойдут на это российские полководцы? Нет, конечно", – объяснил Грабский.

Война РФ и НАТО: важные новости

Ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия проводит разнообразные провокации против стран-членов НАТО, поскольку является слабой в войне против Украины. Он отметил, что РФ надеются показать силу, когда они на самом деле в позиции слабости.

Также он заявил, что на данный момент идея отправить истребители НАТО сбивать российские дроны и ракеты над западными регионами Украины пока не имеет широкой поддержки на Западе. Но в то же время он отметил, что все может измениться, если Россия продолжит систематические провокации подобные тем, что она совершила в Эстонии, Польше и Румынии в последние дни.

