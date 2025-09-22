Склад был загружен минами, гранатами, патронами и снарядами для артиллерии.

Спутниковые снимки подтвердили уничтожение полкового склада боеприпасов российских оккупационных сил вблизи Богдановки Луганской области.

Об этом говорится в Telegram-канале Dnipro Osint, который также обнародовал эти снимки. Отмечается, что на том складе было разное вооружение.

Согласно информации аналитического проекта, грузовики ранее доставили на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи выстрелов для танков (в частности высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии.

Видео дня

На обнародованных снимках можно увидеть следы пожара и уничтоженную инфраструктуру противника:

Удары по объектам оккупантов

Генштаб ВСУ ранее сообщил, что воины из ОСГВ "Днепр" поразили вражеский логистический пункт распределения дронов, а также склады с боекомплектом.

Как информировали в Генштабе, враг пытался организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17 танкового полка 70-й мотострелковой дивизии вблизи временно оккупированной Богдановки Луганской области, а также раздать для нужд оккупационной армии, действующей в Донецкой области, более 19000 БпЛА различных типов.

Еще 29 августа 2025 года воины поразили логистический пункт распределения дронов. Как результат – уничтожение огромных запасов ударных БпЛА российского агрессора.

Повторная операция состоялась 18 сентября 2025 года. В результате атаки был уничтожен полковой состав БК оккупантов. Также сгорели транспортные средства россиян.

