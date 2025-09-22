Газотурбинные установки обеспечивают один из основных способов производства электроэнергии на электростанциях.

Иранская компания MAPNA только что поставила в Россию свою первую усовершенствованную газовую турбину MGT-70 в рамках заключенного в 2022 году соглашения по экспорту 40 таких установок.

Об этом сообщает bne Intellinews. Иранская поставка включает саму турбину, а также генераторы, электрооборудование и услуги по ремонту.

Иранское оборудование стратегически важно для россиян, ведь оно должно заменить турбины немецкой компании Siemens, которые с начала полномасштабной войны немцы перестали поставлять и обслуживать. Стоит сказать, что именно Siemens выступала для россиян главным продавцом такого оборудования.

По мнению западных специалистов, самостоятельно россияне не могут производить высококачественные газотурбинные установки. В то же время за десятилетие пребывания под санкциями Иран смог достичь заметных успехов в ряде производственных секторов, что и демонстрирует поставка россиянам новых турбин.

Параллельно с закупкой иранского оборудования Москва пытается наладить собственное производство.

Так, специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в состав "Ростеха") завершили испытания второго прототипа газовой турбины АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт.

Газовая турбина представляет собой тепловой двигатель непрерывного действия, на лопастях которого энергия сжатого и нагретого газа преобразуется в механическую работу на валу.

Отличием промышленных газовых турбин для генерации электричества (от, скажем, авиационных) является то, что их массогабаритные характеристики значительно выше. Они имеют каркас, подшипники и лопастные системы более массивной конструкции.

Газовые турбины ценят из-за их высокой эффективности, надежности и универсальности. Они быстро запускаются и обеспечивают высокую мощность, что сокращает расходы и позволяет быстро наращивать мощности без строительства крупных станций.

Российско-иранские отношения – главное

Иран продолжает оставаться надежным партнером РФ, однако последняя не всегда готова прийти на помощь своему союзнику.

Ранее УНИАН сообщил, что Москва не выполнила свои обещания по поставке Ирану зенитных ракетных комплексов С-400 и истребителей Су-35. Поэтому иранцы сожалеют о некоторых аспектах соглашения, согласно которому Исламская Республика передала России свои дроны.

Альтернативным партнером для иранцев может стать Китай. Как сообщалось, он может передать Тегерану, в частности, современные истребители J-10.

