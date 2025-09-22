Несмотря на это, заявления о социальной помощи для беженцев нужны, считает Евгений Головаха.

Большинство украинцев выехали из страны из-за войны. И пока она не закончится, программы социальной поддержки не заставят украинцев массово возвращаться домой.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал Евгений Головаха, доктор философских наук, главный научный сотрудник, директор Института социологии НАН Украины.

"Это скорее звучит как позитивный посыл, что Украина вас ждет. Но никакой конкретики здесь нет, поэтому к чему это приведет – сказать сложно. Я не думаю, что такие заявления приведут к реальным последствиям. Ситуация принципиально до конца войны не изменится, потому что эти люди уехали в первую очередь из-за войны. Поэтому подобные заявления будут иметь значение только после окончания войны", – сказал Головаха.

В то же время он добавил, что такие заявления сейчас необходимы, поскольку они дают понять людям за рубежом, что Украина помнит о них и готова помогать.

"Украина должна быть готова к тому, чтобы принимать всех своих граждан. Это ее обязанность. Если они хотят вернуться – мы должны им помогать. Конечно же, в пределах того, что государство может себе сейчас позволить", – добавил Головаха.

Украинские беженцы: важные новости

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук провела встречу с украинцами в Польше. Она, в частности, заявила, что государство должно заранее подготовить украинскую систему соцподдержки, а именно предоставить временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы украинцы, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства.

В то же время Андрей Гайдуцкий, доктор экономических наук, финансист и эксперт по миграционной политике считает, что после войны Украине будет сложно вернуть беженцев, которые уже имеют постоянную работу в Великобритании, Германии, Нидерландах и Ирландии. Он добавил, что первыми украинцы будут возвращаться из Польши, Чехии, Венгрии и Молдовы.

