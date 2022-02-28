Есть факты, когда у людей забирали автомобили и выгружали продукты.

На Николаевщине мародерствуют российские ДРГ, забирают у людей автомобили, продукты.

Об этом сказал руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в телемарафоне.

Он отметил, что "есть факты, когда забирают автомобили, выгружают продукты у людей".

При этом Ким отметил, что этим занимаются не российские солдаты, а это российские ДРГ, что отбирают транспорт для своих целей":

"Русские солдаты – это 18-летние пацаны, которые вообще не знают зачем они сюда приехали. Их люди палками выгоняют из сел – они бросают машины и убегают".

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