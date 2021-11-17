С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

На Донбассе с начала суток ранены трое украинских военнослужащих.

Как говорится в вечерней сводке, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а в районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, неподалеку Золотого-4 российские наемники обстреляли украинские позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

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Вблизи населенных пунктов Кряковка и Причепиловка вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм, а в сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Украинские позиции возле Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

"В результате враждебных действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана домедицинская помощь и они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", - отметили в штабе ООС.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

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Автор: Антонина Доломанжи