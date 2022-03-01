В частности, технику оккупантов засняли в Бобровице.

Во вторник, 1 марта, в Черниговской области местные жители сняли на видео передвижение техники оккупантов.

Ролик распространили в сети. Речь идет о населенном пункте Бобровица.

"Передвижение оккупанта. Бобровиця. Черниговская область", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщину вошли белорусские войска. Информацию подтвердил представитель регионального управления сил тероборони "Север" Виталий Кириллов. "Беларусь вступила в войну. На Черниговщину зашли белорусские войска", - говорится в сообщении.

Жители сел Слабин, Пакуль, поселка Михайло-Коцюбинского сообщают о передвижении военной техники с нанесенным на ней белым кругом.

Передвижение техники сопровождается приглушением мобильной связи.

Как сообщают местные жители Михайло-Коцюбинского, в 11:30 прошла белорусская колонна из 33 единиц, из которых 11 – "Грады". Мобильную связь снова глушат, едут в сторону Слабина или Пакуля.

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