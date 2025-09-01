Командование Сухопутных войск публично отчиталось перед обществом о работе ТЦК.

В августе из 218 сообщений, в которых говорилось о якобы нарушении закона со стороны военнослужащих и работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), 198 случаев, а это 91% оказались фейками или манипуляциями, сообщают Сухопутные войска в своем Telegram-канале .

"Информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была искажена с целью срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства", - говорится в сообщении.

При этом, ведомство проинформировало, что в 20 случаях, а это 9% информация о нарушениях подтвердилась.

"Два человека отстранены от исполнения обязанностей, еще двое привлечены к дисциплинарной ответственности, продолжается 16 служебных расследований", - сообщило командование Сухопутных войск Украины.

В ведомстве отметили, что, по их мнению, только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий.

"Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве Закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", - говорится в обращении.

Мобилизация в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что женщины могут отправиться на фронт только в качестве добровольцев. Стоит отметить, что женщины-военнослужащие будут обязаны служить до конца войны или подписания закона о демобилизации. Медики женского пола обязаны стать на воинский учет и могут получить штраф за нарушение. При этом, если женщина-медик стоит на воинском учете, она все равно может свободно пересекать границу. А вот госслужащим, полицейским, всем причастным к государственной тайне это запрещено делать.

Также мы писали, что поскольку военное положение продлили до 5 ноября, в сентябре призыв на военную службу в Украине продолжится. Призыву в армию подлежат все военнообязанные граждане старше 18 лет и моложе 60 лет. Указывается, что до достижения 25-летия тех, кто не имеет военного опыта и специальности, не считают военнообязанными, хотя они и числятся призывниками.

