В Украине продолжается мобилизация граждан в армию для отражения российской агрессии.

В сентябре призыв на военную службу в Украине продолжится, ведь военное положение продлили до 5 ноября.

Мы разобрались, кого мобилизуют в первую очередь в Украине.

Мобилизация 2025 - что важно знать

Как известно, по украинскому законодательству, призыву в армию подлежат все военнообязанные граждане старше 18 лет и младше 60 лет, если они пригодны к службе, не имеют брони или отсрочки.

В то же время до достижения 25-летия тех, у кого нет военного опыта и специальности, не считают военнообязанными, хотя они и числятся призывниками. Таким образом им не грозит мобилизация.

Теперь перейдем к тому, кого сейчас могут мобилизовать:

военнообязанных без отсрочки и брони, если они годны к службе;

военнообязанных старше 25 лет и младше 60 лет без опыта службы (они проходят подготовку до службы);

ограниченно годные военнообязанные, если при повторной ВВК их признали годными;

снятых с учета военнообязанных, если после ВВК они годятся к службе.

Важно упомянуть, как возраст человека может оказать влияние на призыв.

Как проходит мобилизация до 50 лет и после

Чаще всего мобилизация более возрастных мужчин не проводится из-за того, что состояние их здоровья неудовлетворительное - из-за этого им могут дать отсрочку или вовсе признать непригодными к службе.

Из-за болезней их обычно не отправляют (разве что добровольно) в штурмовые бригады. Вместо этого такие военнообязанные служат в подразделениях тылового обеспечения. Особенно полезно, если у них есть военно-учетная специальность. Тогда они идут служить механиком, водителем, электриком, связистом и не только. В ином случае мужчина проходит специальную подготовку, получает новые знания и навыки, а уже после этого - распределение. Иногда это может быть оборонное предприятие.

Поскольку 60 лет это предельный возраст, военнообязанных, которые близки к этому рубежу, меньше всего хотят призывать - после дня рождения они могут написать рапорт на увольнение. Однако до достижения этого возраста их можно законно призывать.

