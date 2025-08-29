Мужчина, который выехал с детьми с оккупированной территории, не успел оформить официальную отсрочку от мобилизации как отец-одиночка.

В Запорожской области на блокпосту мобилизовали отца-одиночку Владимира Страхова, а его двоих детей оставили на обочине. Об этом говорится в репортаже "Суспильного".

По информации сестры мужчины Оксаны Киреевой, ее брат с детьми проживал в оккупированном сейчас Пологовском районе Запорожской области. Он сам воспитывает семилетних двойняшек с тех пор, как их мать покинула семью, когда им было два года. Когда россияне начали склонять его к сотрудничеству, Владимир уехал вместе с детьми за границу, а по возвращении в Украину его задержали на блокпосту и мобилизовали, оставив детей на улице.

"Сначала сказали - мы проверим документы и утром отпустим, но его никто не отпустил, он трое суток не выходил на связь", - утверждает сестра мобилизованного.

Также семья обратилась в военкомат с просьбой предоставить Владимиру отсрочку для оформления документов, на что получила ответ: "Пусть идет воюет". А на вопрос, куда деть детей, сказали: "Две недели в больнице, а потом - в интернат".

Сейчас дети проживают у сестры мобилизованного, женщина оформила над ними временную опеку. Владимир проходит базовую военную подготовку.

По словам Оксаны, семья уже начала процесс оформления всех документов - официального развода с матерью детей, лишения ее родительских прав и оформления Владимиру статуса отца-одиночки. Их мать дала на это согласие.

Адвокат Антонина Шостак отметила, что в этом случае представители ТЦК и СП или правоохранительные органы в первую очередь должны были позаботиться о судьбе детей, а потом уже дальше выполнять свои обязанности.

"Если это была обычная проверка документов, лицо не находилось в розыске, то представители ТЦК и СП могли выписать повестку, чтобы человек мог появиться на следующий день и выполнить все обязательства", - пояснила юрист.

Шостак уточнила, что в таких обстоятельствах, как у Страхова, процесс увольнения из рядов ВСУ может длиться от шести месяцев до года.

В Запорожском областном ТЦК и СП прокомментировали мобилизацию Страхова. Там заявили, что этот процесс состоялся законно и рассказали подробности. В частности, отмечается, что в 22.00 26 июля во время проверки документов на одном из блокпостов в Запорожье полицейские установили, что у Страхова отсутствовали военно-учетные документы, о чем был составлен акт. Мужчину доставили его в Бердянский районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

В ведомстве отметили, что задержание происходило без участия военнослужащих ТЦК и СП Запорожской области.

"Во время проверки и собеседования в Бердянском РТЦК и СП Страхов не предоставил никаких сведений или документов, которые бы свидетельствовали о наличии у него права на отсрочку от призыва по мобилизации на особый период. Пройдя военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе, было сформировано мобилизационное распоряжение, и гражданин направлен в один из учебных центров. Каких-либо противоправных действий по отношению к Страхову допущено не было", - говорится в сообщении ТЦК.

Мобилизация в Украине - последние новости

В августе в Ривненской и Черкасской областях умерли двое военнообязанных, которые были задержаны работниками ТЦК. Один из них - житель Ривненской области Виталий Сахарук, другой - хореограф из Кропивницкого Евгений Кушнир. По данным ТЦК, первый умер из-за проблем с сердцем, второй - выскочил из автомобиля по дороге со сборного пункта в один из учебных центров ВСУ. Расследованием обстоятельств смерти военнообязанных занимаются правоохранительные органы.

Вас также могут заинтересовать новости: