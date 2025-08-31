В сентябре нескольким категориям женщин в Украине будет запрещено выезжать из страны.

Полномасштабная война длится более трех лет, и общество всё чаще задается вопросом - будет ли мобилизация женщин в Украине в связи с тяжелой ситуацией на фронте. Мы разобрались, стоит ли ожидать изменений в сентябре, и есть для женского пола запрет на выезд за границу.

Видео дня

Есть ли мобилизация женщин в Украине в 2025 году

Принудительный призыв в армию на данный момент действует только для мужчин. Единственная категория украинок, которая отправится на фронт, это добровольцы. Никаких нововведений в сентябре не ожидается.

Неизвестно, изменится ли ситуация в будущем. При резком ухудшении ситуации на фронте может быть объявлена частичная мобилизация женщин-медиков в Украине или призыв женского пола на тыловые военные должности.

Берут ли женщин на войну в Украине

Украинки могут подписать контракт с любой воинской частью. Однако назад дороги не будет. Женщины-военнослужащие будут обязаны служить до конца войны или подписания закона о демобилизации.

Но есть условия, при которых возможна мобилизация женщин - Украина разрешает им служить только после прохождения ВЛК и при отсутствии заболеваний. Будущая военнослужащая может выбрать для себя воинскую специальность, которая соответствует ее навыкам и образованию.

Какие специальности подлежат мобилизации женщин в Украине

Как уже говорилось ранее, ни одну украинку не могут призвать без её согласия, и это правило работает для всех профессий. Поэтому не зависимо от места работы мобилизовать женщину принудительно не могут.

Однако медики женского пола обязаны встать на воинский учет, а также уведомлять военкомат о важных изменениях в жизни - трудоустройстве, переезде и т.п. Это касается всех врачебных специальностей, а также медсестер, акушерок, фармацевтов, стоматологов.

Как и все военнообязанные, такие девушки обязаны соблюдать правила учета и могут получить штраф за нарушения.

Кому из женщин запрещен выезд из Украины

Большинство украинок может свободно пересекать границу. Это касается даже медицинских сотрудников на воинском учете. Но есть и исключения: выезжать запрещено госслужащим, полицейским и всем причастным к государственной тайне. Также не могут покидать страну военнослужащие, ведь мобилизация женщин в Украине накладывает на них такие же ограничения, как на мужчин.

Запрет на выезд может быть наложен на женщину по решению суда. Например, если она является должницей или находится под уголовным расследованием.

Вас также могут заинтересовать новости: