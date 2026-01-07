Одна из стран 'Коалиции желающих' отказалась отправлять войска в Украину

Мелони подчеркнула добровольность участия стран Коалиции в многонациональных силах.

Италия не будет отправлять своих военных в Украину в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Италии по итогам встречи "коалиции решительных" в Париже.

В заявлении отмечается, что премьер-министр страны Джорджия Мелони подтвердила поддержку Италией безопасности Украины.

В то же время Мелони "повторила ряд фиксированных пунктов позиции итальянского правительства по вопросу гарантий, в частности исключение развертывания итальянских войск на местах".

"Добровольный характер участия стран Коалиции в многонациональных силах и соблюдение конституционных процедур относительно решений в поддержку Украины в случае будущего нападения, как указано в принятом заявлении, отражают принципы, которые Италия неоднократно подтверждала", - говорится в заявлении.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат" для поддержания мира. По его словам, Турция готова взять на себя ответственность за морской компонент гарантий безопасности для Украины. Еще Макрон добавил, что США возьмут на себя ведущую роль в мониторинге прекращения огня после подписания мирного соглашения.

В свою очередь премьер Британии Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство и Франция создадут военные центры по всей Украине и построят защитные сооружения для вооружения и военного снаряжения для обеспечения оборонных потребностей Украины.

