В свою очередь Россия будет пытаться дискредитировать "нормандский формат" переговоров и требовать от Украины проводить прямые переговоры с боевиками ОРДЛО.

Аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Мария Золкина считает, что Украина в 2021 году будет пытаться пересмотреть Минские соглашения.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперт высказала на пресс-конференции на тему: «Год после саммита в Париже. Как изменилась миротворческая политика президента Зеленского и что об этом думают украинцы».

"Судя по всему, окончательного решения в Офисе президента нет, но 75% вероятности того, что нашей тактикой на следующий год будет работа над пересмотром Минских договоренностей", - сказала Золкина.

При этом она также отметила, что представленный председателем украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком план действий по Донбассу "имеет много минусов", поскольку нереалистичен к выполнению, в том числе в контексте проведения местных выборов на Донбассе 31 марта 2021 года.

"Но ключевая добавленная стоимость этого мирного плана состоит в том, что он предлагает на уровне минской ТКГ и в дальнейшем на уровне "нормандской четверки" закрепить идею о пересмотре пункта (Минских соглашений) по контролю за границей, чтобы Украина получила его до начала избирательной кампании", - сказала она.

В то же время позитивом Золкина назвала уточнение пункта соглашений о выводе российских войск с оккупированного Донбасса. Она отметила, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений от февраля 2015 года пункт о выводе войск РФ подробно не прописан, и непонятно, когда это должно произойти.

Также важным она назвала то, что не должно быть прямого диалога с контролируемыми Россией боевиками и особого статуса для Донбасса в Конституции Украины.

Вместе с тем Золкина убеждена, что России пересмотр Минских договоренностей не нужен.

Эксперт считает, что в следующем году российские войска на Донбассе продолжат нарушать режим прекращения огня, и РФ продолжит обвинять Украину в якобы невыполнении Минских соглашений.

Золкина также считает, что Россия будет заниматься дискредитацией Германии и Франции в качестве посредников в переговорах в "нормандском формате" и пытаться навязать Украине прямой диалог с ее боевиками.

Она убеждена, что Россия делает ставку на дискредитацию "нормандского формата", и поэтому будет работать над тем, чтобы новая "нормандская встреча» не состоялась.

"А все возможные политические решения переводились на уровень минской Трехсторонней контактной группы, где собственно и есть так называемые "ЛНР" и "ДНР", которых Россия пытается субьектизировать, пытается представить как субъектов переговоров", - считает Золкина.

Минские соглашения

5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу: вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямымвмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. человек); только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

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Автор: Виталий Саенко