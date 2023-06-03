Замминистра обороны заявил, что российские ракетные обстрелы в течение последних недель не повлияли на время начала долгожданного контрнаступления.

Планы Украины по контрнаступлению против российской оккупации остаются в силе несмотря на беспрецедентную волну российских ракетных атак и ударов БПЛА по нашему государству в последние недели.

Об этом заявил Reuters заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в субботу в кулуарах большой конференции по вопросам безопасности Азии "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Украинский чиновник отметил, что вместе с атаками крылатыми ракетами Украина в мае столкнулась с неоднократными ударами баллистических ракет, особенно по городам, в частности по Киеву.

"Их главная цель - остановить наше контрнаступление и нацелиться на центры принятия решений", - сказал Гаврилов.

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Замминистра обороны назвал интенсивное использование Россией баллистических ракет в мае "последним стратегическим средством" и отметил, что системы противовоздушной обороны нашей страны были "более чем на 90% эффективными" против этих атак.

"Для России стало огромным сюрпризом то, что эффективность (их баллистических ракет) была почти нулевой против современных систем противовоздушной обороны, которые мы получили от наших партнеров", - сказал Гаврилов.

По словам Гаврилова, российские ракетные обстрелы не повлияли на время начала долгожданного контрнаступления.

"Ничто не может остановить наши усилия, наше желание и нашу уверенность в том, что мы одержим победу в этой войне. Украина начнет контрнаступление, намереваясь освободить наши территории в этом году", - сказал он.

В то же время украинский чиновник отказался комментировать как недавние атаки беспилотников на территории страны-террористки России, в том числе и некоторые удары, достигшие Подмосковья, так и беспорядки в ряде регионов РФ.

"У них (России) есть много внутренних событий, которые, конечно, связаны с этой войной. У нас есть много людей внутри России, которые поддерживают Украину", - сказал Гаврилов.

Кроме этого замглавы Минобороны сообщил, что Украина ожидает от союзников по НАТО получить подробную дорожную карту относительно членства во время саммита Альянса в Литве в следующем месяце.

"Мы хотим видеть четко... набор шагов, которые должны предпринять обе стороны. Не просто указание на то, что дверь открыта", - сказал Гаврилов.

Он добавил, что Украина также рассчитывает на предоставление гарантий безопасности, пока страна находится в "переходном периоде" на пути к членству в НАТО.

Гаврилов во время встреч в Сингапуре также отклонил предложение министра обороны Индонезии о создании демилитаризованной зоны для прекращения боевых действий в Украине, сказав: "Мы не собираемся вести переговоры о каком-либо соглашении, связанном с потерей нашей территории, включая Крым".

Гаврилов высоко оценил недавнюю поставку британских крылатых ракет Storm Shadow и отметил, что передача современных истребителей, таких как F-16, улучшила бы возможности противовоздушной обороны Украины.

В то же время украинский чиновник отказался говорить о том, применялись ли в боевых действиях снаряды большой дальности GLSDB, которые западные союзники предоставили в этом году.

По словам Гаврилова, Украина провела хорошие встречи и дискуссии со многими странами, в том числе с азиатскими государствами, в рамках "диалога Шангри-Ла". "Мы хотим взаимодействовать со всеми", - сказал он.

Контрнаступление - готова ли Украина

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению, но хотела бы иметь дополнительные ресурсы для его проведения.

Между тем, издание Financial Times пишет, что Вооруженные силы Украины проводят серию точечных операций, чтобы рассеять внимание российских войск и сформировать нужное им поле боя перед контрнаступлением. Один из украинских чиновников отметил, что успешное наступление начинается с успешного психологического наступления.

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