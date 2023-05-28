Минобороны сейчас ведет переговоры со всеми партнерами, у которых есть средства огневого поражения, которые сегодня могут усилить ВСУ на поле боя.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что все попадания британскими дальнобойными Storm Shadow были результативными. Вместе с тем, Украина и в дальнейшем нуждается в таком виде вооружения, отметил глава Минобороны в эфире телемарафона 28 мая.

"Из всего количества пусков Storm Shadow, которые уже состоялись, все 100% попадания по целям. 100% на 100%. Когда (министр обороны Великобритании - УНИАН) Уоллес приезжал к нам перед "Рамштайном", я ему это рассказывал и имел честь представить ему двух пилотов, которые непосредственно применяли уже эти ракеты", - отметил Резников.

Минобороны сейчас ведет переговоры со всеми партнерами, у которых есть средства огневого поражения, которые сегодня могут усилить ВСУ на поле боя.

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"Россияне - хорошие ученики, они учатся. И, после удачных применений HIMARS и прочего, они научились прятать свои командные пункты и накопление амуниции более чем за 120 км. Конечно, отныне нам нужны огневые поражения на 150 км и более", - пояснил Резников.

Он подчеркнул, что колебания некоторых стран Запада связаны уже не со страхом эскалации, а с тем фактом, что этих ракет в Европе не так уж и много: "И то, что они колеблются, касается уже не страха эскалации, а того, будут ли они способны стабильно и системно давать нам возможность применять это оружие".

Storm Shadow в Украине - что известно

Великобритания стала первой страной Запада, которая 11 мая 2023 года официально передала Украине дальнобойные крылатые ракеты дальностью не менее 250 км. Лондон отмечал, что Storm Shadow будут применяться украинскими пилотами на всей "суверенной территории Украины".

С 16 мая стали поступать якобы подтвержденные американскими СМИ данные по ударам по россиянам этими ракетами. Тогда как Резников подтвердил их применение уже аж 24 мая.

В течение последнего месяца стало заметно больше "хлопка" по местам скопления террористов в Мариуполе и Луганске, а также в Бердянске.

Преимущество высокоточных Storm Shadow в том, что они могут "обманывать" ПВО противника благодаря низковисотному полету. Снаряд также защищен от действий различных радиоэлектронных систем подавления противника.

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