Четверговая соль, приготовленная по особому рецепту, считается чудодейственной и лечебной.

На Страстной седмице по народным обычаям принято готовить так называемую четверговую, или черную соль. Считают, что она наделена сильной энергетикой, является мощным оберегом и имеет лечебные свойства. Рассказываем, как делается четверговая соль и когда ее готовить.

Что такое четверговая соль

Четверговая соль - это соль, приготовленная в Чистый четверг накануне Пасхи, отсюда и пошло ее название. В народе такую соль наделяют особыми свойствами и используют как оберег, так же как освященные веточки вербы.

Четверговая соль - как делать

В старину четверговую соль готовить в печи. Современные хозяйки делают ее в духовке или прямо на сковороде.

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Четверговая соль - рецепт

Для приготовления берут просто соль, или же добавляют к ней муку и лекарственные травы:

каменная соль - 1 кг;

мука - 12 ст. л.;

лекарственные травы (например, календула, полынь, мята, шалфей или другие) - по щепотке.

Соль (или соль с мукой и травами) высыпают на сухую сковородку и держат на медленном огне, помешивая и читая молитву "Отче наш". Делают это до тех пор, пока соль не почернеет. По такому же принципу готовят ее и в духовке.

Четверговая соль 2024 - когда готовить

Четверговую соль готовят в ночь со среды на Чистый четверг или в четверг утром. Некоторые хозяйки делают это после того, как уберут дом - главное, успеть до захода солнца.

Чистый четверг в 2024 году выпадает на 2 мая.

Четверговая соль - применение

Готовую четверговую соль фасуют по мешочкам или пакетикам и освящают в пасхальной корзине.

Считается, что черная соль способна избавлять от болезней, сглаза и недобрых намерений. Ее используют как оберег в течение всего года: солят пищу, носят с собой в мешочке, кладут в кроватку маленьким детям.

Есть также и особый ритуал с четверговой солью, с помощью которого изгоняют из дома зло: для этого ее понемногу насыпают в углах дома, а затем собирают и закапывают где-то, выбрасывать в мусор - нельзя.

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