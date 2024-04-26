Очень важно обращать внимание на детали, которые есть на картинке.

Уже очень скоро Пасха 2024 (в Украине праздник будут отмечать 5 мая), и верующим надо будет собирать пасхальные корзины со вкусностями и, возможно, какими-то напитками.

Именно благодаря такому праздничному атрибуту и его содержимому можно поработать над своим логическим мышлением и внимательностью. Есть такая визуальная загадка - надо понять, какие есть 4 отличия между корзинами. Следует очень быстро начать поиски, поскольку потратить на них нужно только 9 секунд.

Как действовать, чтобы справиться вовремя:

Видео дня

"просканируйте" первую и вторую корзины, обратите внимание на крупные элементы;

перейдите к изучению деталей.

Внимательность во время выполнения этого задания играет очень большую роль. Главное - не пропустить какой-то важный элемент изображения.

Вот чем отличаются пасхальные корзины:

в одной корзине на пасхе красный бант, а в другой - синий;

в нижней корзинке на "вкусняшке" не хватает ягоды;

в верхней корзине меньше желтых крашенок;

в нижней корзине на бутылке изображена ягода.

Некоторые отличия найти сразу очень сложно, поэтому не расстраивайтесь, если с первой попытки с заданием не справились вовремя.

Такая интересная загадка на логику и внимательность уже размещена в сети

Надо среди большого количества домов разыскать те, которые одинаковые. На изображениях есть много деталей, поэтому надо "включать" внимательность на максимум. На поиски следует потратить всего 12 секунд.

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