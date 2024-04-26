Уже очень скоро Пасха 2024 (в Украине праздник будут отмечать 5 мая), и верующим надо будет собирать пасхальные корзины со вкусностями и, возможно, какими-то напитками.
Именно благодаря такому праздничному атрибуту и его содержимому можно поработать над своим логическим мышлением и внимательностью. Есть такая визуальная загадка - надо понять, какие есть 4 отличия между корзинами. Следует очень быстро начать поиски, поскольку потратить на них нужно только 9 секунд.
Как действовать, чтобы справиться вовремя:
- "просканируйте" первую и вторую корзины, обратите внимание на крупные элементы;
- перейдите к изучению деталей.
Внимательность во время выполнения этого задания играет очень большую роль. Главное - не пропустить какой-то важный элемент изображения.
Вот чем отличаются пасхальные корзины:
- в одной корзине на пасхе красный бант, а в другой - синий;
- в нижней корзинке на "вкусняшке" не хватает ягоды;
- в верхней корзине меньше желтых крашенок;
- в нижней корзине на бутылке изображена ягода.
Некоторые отличия найти сразу очень сложно, поэтому не расстраивайтесь, если с первой попытки с заданием не справились вовремя.
Такая интересная загадка на логику и внимательность уже размещена в сети
Надо среди большого количества домов разыскать те, которые одинаковые. На изображениях есть много деталей, поэтому надо "включать" внимательность на максимум. На поиски следует потратить всего 12 секунд.