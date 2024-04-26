Мужчина более 80 лет работал в пожарной команде.

Чтобы дожить до 100 лет и сохранить ясный ум и силы, не обязательно быть фанатом здорового образа жизни. В этом убежден долгожитель из США, 110-летний Винсент Дрансфилд.

Как пишет издание Today, американец отпраздновал свой выдающийся день рождения 28 марта, став восьмым старейшим мужчиной среди живых.

"Винсент Дрансфилд до сих пор ежедневно ездит на своей машине, покупает кофе в минимаркете и покупает обед. Он живет самостоятельно в собственном доме в Литл-Фоллз, штат Нью-Джерси, где проживает с 1945 года", - пишет издание.

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Мужчина обходится без посторонней помощи в повседневной жизни, поэтому внуки посещают его раз в неделю, чтобы принести ему продукты, и звонят через день, чтобы проверить, все ли в порядке - но в остальном он самодостаточен.

По словам его семьи, Винсент в добром здравии, если не считать боли в коленях и другие незначительные проблемы. Он свободно перемещается между главным этажом дома, своей спальней наверху и подвалом, где он без проблем стирает белье.

Большую часть жизни Винсент служил в местной волонтерской пожарной команде, где со временем стал начальником. А зарабатывал, продавая автозапчасти.

Говоря о причинах своего долголетия, мужчина в первую очередь вспоминает свои юношеские годы. С 15 лет он пошел работать на молочную ферму, где развозил молоко в течение пяти лет. При этом он имел возможность пить столько молока, сколько хотел. По словам мужчины, именно это дало ему запас здоровья.

"Я пил молоко и хорошо ел, потому что работал на ферме. И я часто возвращаюсь назад и думаю, что они дали мне хороший старт в жизни и для моих костей в моем теле", - говорит Винсент.

Молоко все еще играет важную роль в его жизни: долгожитель ежедневно употребляет молочную вкусовую и пищевую добавку. Но никакой особой диеты он не придерживается. Как рассказывают внуки, Винсент любит итальянскую еду, гамбургеры, салат, молочный шоколад и другие сладости. Он выпивает чашку кофе каждый день и иногда пьет пиво, но не любит другие виды алкоголя.

"Он ел все, что хотел. Он никогда не следил за своим весом. Ему никогда не приходилось худеть. Он всегда был в форме", - рассказывает внучка.

Что касается занятий спортом, то Винсент никогда им серьезно не занимался и только смеется над теми, кто делает ежедневные пробежки: "Куда они бегут?" Тем не менее, мужчина в целом вел активный образ жизни, в частности благодаря волонтерской службе в пожарной команде.

Винсент начал курить, когда ему было 50 лет, после того, как товарищ-пожарный предложил ему сигарету, и она ему понравилась. Но примерно через 20 лет он бросил.

"Зная людей и любя их, я живу дольше", - говорит сам Винсент, - "Я сохраняю позитив. Я никогда не думаю иначе, когда что-то не так. У меня все хорошо, и я надеюсь, что Господь хранит меня таким".

Другие истории долгожителей

Как писал УНИАН, жительница штата Детройт (США) Перл Тейлор - уроженка Кубы и самостоятельная бабушка - в 103-летнем возрасте выглядит "как девочка", раздает советы в TikTok, сама бегает за продуктами в Walmart и в придачу еще и занимается спортом.

Также мы рассказывали о долгожителе из США Чарльзе Осинге, который по случаю своего 100-летия раскрыл собственный "золотой рецепт" долголетия.

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