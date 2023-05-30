ВСУ хотят заставить РФ оттянуть часть войск в свое приграничье.

Вооруженные силы Украины проводят серию точечных операций, чтобы рассеять внимание российский войск и сформировать нужное им поле боя перед контрнаступлением.

Как пишет Financial Times, сейчас речь идет о "четырех смелых формирующих операциях". В частности, издание напомнило об атаке дрона по Кремлю, операции "РДК" в Белгородской области, атаке морских дронов на разведывательный корабль РФ в Черном море и сегодняшней атаке БПЛА в Московской области.

Отмечается, что таким образом Украина побуждает врага перебросить свои войска с фронта в приграничные регионы. Кроме того, как объясняют аналитики, это нужно также чтобы обмануть противника и по-другому "сформировать" поле боя перед большим наступлением.

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"Это операции украинской серой зоны, которые требуют от России затрат ресурсов - будь-то войска, или информационные операции. Они похожи на ловкость рук фокусника: они обманывают зрителя и привлекают его внимание в другом месте", — отметил бывший майор армии США, Джон Спенсер, который сейчас возглавляет исследование городской войны в Институте современной войны в Вест-Пойнте.

Высокопоставленный украинский чиновник отметил изданию, что успешное наступление начинается с успешного психологического наступления. Это нужно, чтобы снизить моральный дух россиян.

В контексте прорыва в Белгородской области экс-офицер британской армии Майк Мартин пояснил, что операция "РДК" была нужна, чтобы создать много проблем для российской командной структуры.

"Проблемы — например, прорыв линии фронта — привлекают внимание. Дилеммы, наоборот, парализуют действие", - добавил он.

В украинской разведке поделились, что эти и будущие операции должны нанести удар по моральному духу оккупантов и заставить их передислоцировать войска вдоль границы. Пока этого не видно. Сейчас украинцы тестируют, какие методы сработают на РФ, а какие - нет.

Добавляется, что эту же стратегию Россия использовала, когда пыталась убедить Украину в планах новой атаки с территории Беларуси.

"Какой бы маловероятной ни была эта атака, сама ее возможность заставила Украину разместить войска поблизости, на всякий случай. Украинцы сейчас также отвлекают внимание России", - сказал собеседник.

Война в Украине - когда контрнаступление

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация развернула "воздушную кампанию" против Украины, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Однако сконцентрированность на Киеве лишь ограничивает способность Москвы сдержать украинскую армию.

Военный эксперт Роман Свитан заявлял, что контрнаступление ВСУ уже на низком старте, украинские военные выполняют наступательные операции, поэтому вопрос заключается в другом - когда произойдет прорыв.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщал, что Украина готовит почву для контрнаступления и интенсивность боевых действий нарастает.

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