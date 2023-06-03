Индонезия предлагает заморозить войну в нынешнем статус-кво, Украина отреагировала.

Предложенный Индонезией "мирный план" для Украины приведет лишь к тому, что Россия закрепится на захваченных территориях и подготовится к новому этапу военной экспансии. Настоящего мира этот план не принесет.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Фейсбуке.

По его словам, Украина "ценит внимание", которое Индонезия уделяет вопросу восстановления мира в Украине, но ошибка индонезийского взгляда проблему заключается в том, что между Украиной и Россией нет "спорных территорий", на которых нужно проводить референдумы. Николенко подчеркнул, что захваченные российской армией территории являются оккупированными, а не спорными, что зафиксировано официальными документами ООН.

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"На оккупированных территориях российская армия совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может", – заявил дипломат.

Николенко подчеркнул, что прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны не сработают. По его словам, прекращение активных боевых действий без вывода российских войск с украинской территории позволит России перегруппироваться и накопить силы для новой фазы агрессии.

"Долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации. На это и направлена Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского. Приглашаем Индонезию присоединиться к ее активному воплощению", – сказал Николенко.

Индонезийский "мирный план" для Украины

Сегодня министр обороны Индонезии озвучил довольно продуманный, хотя и весьма спорный мирный план для урегулирования войны в Украине. Помимо очевидного прекращения огня этот план также предусматривает отвод войск на 15 км от линии фронта, ввод миротворцев ООН и проведение референдума на спорных территориях.

Этот план явно противоречит "10 пунктам Зеленского", которые называют "украинской формулой мира". Ключевыми положениями этого мирного плана является полный вывод российских войск со всех украинских территорий и полное восстановление украинского суверенитета над ныне оккупированными районами.

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