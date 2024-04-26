Потребление яиц с одним продуктом может спровоцировать скачок уровня сахара в крови, отметила эксперт.

Уже известна польза желтка для организма, и немало людей выбирают яйца в качестве продукта, из которого можно приготовить завтра. В связи с этим, возникает вопрос, с чем есть яйца на завтрак лучше всего, чтобы не навредить организму.

Диетолог Санчи Тивари сообщила, что после употребления яиц с хлебом в крови человека может возрасти уровень сахара. Сведения эксперта приводит The Indian Express. "Добавление хлеба к яйцу на завтрак может вызвать небольшой скачок уровня сахара в крови по сравнению с употреблением только яиц. Это потому, что хлеб содержит углеводы, которые могут повысить уровень сахара в крови быстрее, чем яйца, богатые белком", - поделилась она.

По ее словам, быстрый скачок уровня сахара в крови может спровоцировать потребление белого хлеба (в нем содержится немало простых углеводов).

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Тивари посоветовала, с чем есть яйца людям, которые следят за уровнем сахара:

цельнозерновые крекеры;

лепешки, в которых содержится мало углеводов.

Кроме того, завтракать можно и яйцами с овощами, например, есть огурцы или сладкий перец.

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Ранее стало известно, опасны ли сырые яйца. Эксперты предупреждали, что в сырых яйцах может содержаться бактерия сальмонелла, способная спровоцировать серьезное заболевание под названием сальмонеллез.

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