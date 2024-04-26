Специалисты утверждают, что многие травы и специи содержат соединения, действующие как лекарства.

Травы и специи - это не просто усилители вкуса, которые могут превратить ваши блюда из пресных в восхитительные; они также являются источниками питательных веществ, приносящих целый ряд преимуществ для здоровья, пишет eatthis.com.

Исследование, проведенное в 2023 году, показывает, что они могут помочь вам снизить потребление натрия за счет повышения присущей еде солености.

"Эксперименты с различными комбинациями трав или специй - отличный способ уменьшить добавление натрия в рацион без ущерба для вкуса", - подтвердила диетолог Аннетт Снайдер.

А диетолог Тами Бест добавила, что многие травы и специи содержат соединения, действующие как лекарства.

Самые полезные травы и специи - топ-11

Вот, что специалисты советуют добавлять в готовые блюда с пользой для здоровья:

Куркума. Согласно исследованию 2023 года, опубликованному в Международном журнале молекулярных наук, основное активное соединение куркумы, куркумин, помогает уменьшить воспаление и связано со снижением риска развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и неврологических дегенеративных состояний.

Кайенский перец. Капсаицин является основным активным соединением кайенского перца. В обзоре исследований 2022 года, опубликованном в журнале Pharmaceuticals, говорится, что капсаицин может подавлять аппетит в краткосрочной перспективе. Капсаицин также может улучшить микробиом кишечника, способствуя росту бактерий "против ожирения".

Священный базилик. Он немного острый и действует как адаптоген, или "натуральные вещества, которые помогают вашему телу приспособиться к стрессу и способствуют балансу тела и ума, говорят диетологи. Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что прием экстракта священного базилика в течение двух месяцев помог улучшить стресс участников и улучшить качество сна.

Имбирь. Содержит широкий спектр сильнодействующих соединений, таких как гингерол, которые могут стимулировать опорожнение желудка и способствовать нормальному прохождению стула через кишечник, утверждают специалисты. Исследование, проведенное в журнале Foods в 2019 году, показало, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства имбиря защищают от окислительного стресса.

Корица. Ученые выяснили, что помимо противовоспалительного и антиоксидантного действия, корица помогает контролировать уровень сахара в крови. Одно исследование 2009 года, опубликованное в журнале Journal of Medicinal Food, показывает, что корица также может помочь повысить чувствительность к инсулину и замедлить непереносимость глюкозы.

Орегано. Основные компоненты масла орегано - карвакрол и тимол - помогают предотвратить проникновение определенных вирусов в клетки организма.

Черный перец. Согласно отчету, опубликованному в журнале "Старение и болезни" за 2023 год, активное соединение черного перца, пиперин, помогает лечить возрастные неврологические расстройства и старение мозга.

Розмарин. Согласно исследованию Иранского журнала фундаментальных медицинских наук 2020 года, полифенолы, тип антиоксиданта в розмарине, помогают уменьшить воспаление, замедляя выработку цитокинов, которые контролируют воспалительную реакцию организма.

Мята. Результаты метаобзора контролируемых клинических исследований 2020 года, опубликованного в журнале Clinical and Translational Science, показывают, что масло перечной мяты помогает облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Шалфей. В небольшом исследовании 2003 года, шалфей был связан с улучшением памяти, особенно немедленного запоминания слов

Чеснок. Исследование, проведенное в 2019 году в журнале "Тенденции в пищевой науке и технологиях", предполагает, что чеснок обладает противовирусными свойствами, которые могут помочь поддержать иммунитет.

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