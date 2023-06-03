Здесь - мужчины от 20 до 53 лет.

Готовы на 80%. На Харьковщине проходят обучение добровольцев "Гвардии наступления". Уже второй месяц новобранцы совершенствуют медицинскую, тактическую и огневую подготовку.

Тренируют их военные штурмовой бригады "Спартан", которые в прошлом году отбивали Харьков от россиян. Как проходит выучка, говорится в сюжете ТСН.

"Вся команда должна была держать над собой бревно как укрепление. Двое первых носят боеприпасы, затем бросают шину и доносят также патроны. Если первый не мог что-то сделать, второй ему помогает. Очень важна командная работа", - объясняет военный бригады "Спартан" с позывным "Барни".

Здесь - мужчины от 20 до 53 лет. Военный с позывным "Давид" здесь самый старший, он вступил в ряды "Гвардии наступления" после того, как россияне ранили его 26-летнюю дочь накануне ее свадьбы.

"Бойцы подготовлены, я считаю, на 80%. Ежедневно проходят различные виды занятий, самое главное - это тактическая и боевая подготовка", – заявляет один из инструкторов. Речь идет о ближних и дальних боях, поражении целей.

Штурмовики бригады "Спартан" в прошлом году отбили наступление на Харьков, а теперь набирают добровольцев для освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что половина новобранцев здесь - без боевого опыта.

"Гвардия наступления" в Украине

Цель созданной Министерством внутренних дел "Гвардии наступления" - участие бойцов в освобождении оккупированных территорий Украины. Здесь военных учат штурмовать, обороняться, оказывать медпомощь.

Командиры подразделений "Гвардии наступления" - это открытые, публичные лица. А списки рядовых бойцов не будут обнародовать.

Украина готовит военных в бригадах "Гвардии наступления", а не полицейские войска с дубинками и газом, подчеркивали в МВД.

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