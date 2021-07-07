Служба в армии является условием для претендентов на кресло главы военно-гражданской администрации.

Городской голова Славянска Вадим Лях пошел на военную службу.

Это в комментарии изданию Новости Донбасса подтвердил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Служба в армии является условием для претендентов на кресло главы военно-гражданской администрации, заметил он.

"Он мобилизован (...) есть определенная процедура, когда человека командуют из Вооруженных сил и согласовывает командующий Операцией Объединенных сил, чтобы в дальнейшем возглавил военно-гражданскую администрацию. Конечно, все будет по процедуре", – ответил Кириленко.

Читайте такжеВ Днепре прощаются с героически погибшим медиком 93 бригады ВСУ (видео)Но чиновник отказался подтверждать, что именно Ляха назначат главой военно-гражданской администрации Славянска: "Если такое решение будет принято, то первыми об этом узнают представители СМИ".

Издание отмечает, что накануне группа ветеранов АТО высказалась против такого назначения. Перепалка с военными произошла на пресс-конференции 2 июня, когда Лях допустил, что возглавит новосозданную администрацию.

Ранее работу в городском совете Славянска блокировал конфликт мэра и части депутатов. Заседания сессий неоднократно срывали члены ОПЗЖ, "Наш край" и "Партия мира и развития".

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в городе.

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Автор: Яна Ставская