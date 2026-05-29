В МАГАТЭ сообщили о самом длительном сбое связи на ЗАЭС: какова ситуация там сейчас

В последнее время в районе станции не раз фиксировались перебои с электроснабжением.

Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что на Запорожской АЭС произошел самый длительный сбой из-за сообщений об усилении военной активности вблизи. Его слова цитирует сайт МАГАТЭ.

В агентстве добавляют, что в среду на ЗАЭС в течение около 12 часов не работали ни стационарные телефонные линии, ни интернет-соединение, что стало самым длительным подобным инцидентом на станции с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Причина отключения сначала не была понятна, но оно совпало по времени с сообщениями об обстрелах города Энергодар, где проживает большинство сотрудников станции. Это стало еще одним напоминанием о постоянных вызовах, связанных с обеспечением ядерной безопасности и физической охраны, а также предотвращением аварий во время конфликта как на ЗАЭС, так и на действующих АЭС Украины и на Чернобыльской АЭС", - отметили в МАГАТЭ.

В ведомстве подчеркнули, что в последнее время в районе станции не раз фиксировались перебои с электроснабжением из-за боевых действий.

"Инциденты, затрагивающие критически важную электроэнергетическую инфраструктуру, прямо противоречат семи незаменимым принципам и еще раз подчеркивают чрезвычайную уязвимость ситуации с внешним электроснабжением в Украине. Защита подстанций и подключений к энергосети должна оставаться приоритетом для обеспечения стабильного и надежного электроснабжения ядерных объектов", - заявил сам Гросси.

Он сказал, что стабильные поставки дизельного топлива остаются очень важными для поддержания системы охлаждения реакторов и резервного энергоснабжения ЧАЭС.

Также агентство сообщило, что команда МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС была проинформирована о том, что в течение прошлой недели в зоне наблюдения объекта было обнаружено 20 беспилотников.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что часть оборудования на ЗАЭС вышла из строя в результате российской атаки. Отмечается, что группа экспертов МАГАТЭ посетила лабораторию ЗАЭС на следующий день после того, как станция была атакована беспилотником.

"Эксперты зафиксировали повреждения части метеорологического оборудования лаборатории, которое больше не функционирует", - добавили в сообщении.

Также сообщалось, что лабораторию возле ЗАЭС атаковал беспилотник. Информации о пострадавших не поступало. Кроме того, неизвестно, нанес ли удар повреждения лаборатории, которая расположена за пределами периметра Запорожской АЭС.

