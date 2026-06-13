Мы привыкли называть маленькие плоды ягодами, а более крупные - фруктами, однако в науке все немного сложнее.

В повседневной речи мы часто называем одни и те же плоды не так, как это принято в научном обществе: например, то, что принято считать фруктом или овощем, в ботанике может относиться к совершенно иной категории. И чтобы избежать путаницы, важно сначала запомнить определения этих слов.

Разберемся, в чем разница между фруктами и ягодами, а также какие привычные продукты мы называем неправильно с точки зрения ботаники.

Правда ли, что ягоды - это фрукты или нет

В кулинарии классификация достаточно простая и основывается в первую очередь на вкусе и способе употребления продукта. Фруктами, к примеру, считают сладкие и сочные плоды, которые едят в сыром виде; овощами - менее сладкие части растений (корни, листья, стебли или плоды), которые используются в готовке. При таком подходе главную роль играет гастрономическое значение продукта, а не его происхождение.

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В ботанике же действует строгая научная система, где основное понятие – это плод, развивающийся из завязи цветка и содержащий семена. Плоды классифицируют на различные типы по их строению: ягоды, костянки, орехи, семянки, коробочки, многолистовки, многокостянки и так далее.

Ягода - это фрукт или нет

Итак, если вы не знали, чем отличаются ягоды от фруктов, то прежде всего стоит запомнить, что эти категории в принципе существуют в разных областях: в кулинарии ягоды - это фрукты, хотя четкой разницы между ними нет (все-таки это не биология), а вот ботаническая ягода имеет четкое определение: это плод с сочной мякотью и семенами внутри, полностью сформированный из одной завязи цветка.

Также стоит отметить, что многие общеупотребительные термины, такие как "овощ" или "фрукт", в ботанике либо вообще не используются, либо имеют иное значение.

Клубника - это фрукт или ягода

Под классификацию ботанических ягод на самом деле попадает намного больше привычных нам продуктов, чем принято считать. К примеру, если вы не знали, помидор - это ягода или овощ, то в действительности томат, так и баклажан, болгарский перец, огурец, кабачок, тыква, арбуз и дыня являются именно ягодами.

Большинство из них представляет собой особый тип ягод – тыквину, которая характеризуется плотной кожурой и сочной мякотью с семенами внутри. Так что если кто-то спросит вас, арбуз - это ягода или фрукт, теперь вы знаете, что ответить.

Но и это еще не все: к ботаническим ягодам также относятся и менее ожидаемые примеры, такие как банан, киви и авокадо, поскольку их плоды развиваются из одной завязи и содержат семена внутри мякоти. А цитрусовые – лимон, апельсин и грейпфрут – представляют собой особый подтип ягод, называемый гесперидием.

Иначе говоря, если вы думали, что авокадо - это фрукт или овощ, то, с научной точки зрения, ни тот, ни другой вариант не верны.

Правда ли, что клубника - это не ягода

В то же время многие плоды, которые в быту называют ягодами, в ботанике таковыми не являются. Так, например, вишня, слива, абрикос и персик считаются не ягодами, а костянками, так как содержат одну твердую косточку внутри и сочную мякоть вокруг нее. А вот малина и ежевика относятся к многокостянкам, поскольку состоят из множества маленьких костянок, объединенных в один плод.

Если же вас до сих пор ничего не удивило, то как насчет того, что клубника - это орех? И впрямь, клубника и земляника – вовсе не плоды (их часто так и называют - ложными плодами), поскольку мясистая часть у них формируется не из завязи, а из цветоложа (основания цветка), а настоящими плодами являются мелкие орешки на их поверхности (те самые желтые "семечки").

И хотя в быту не столь важно, что, например, киви - это фрукт или ягода, зная ответ, вы не только сможете удивить друзей, но и будете лучше ориентироваться в названиях при покупке семян или выборе растений.

Ранее мы писали, почему клубника в Украине резко подешевела.

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