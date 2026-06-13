На входных по Земле ударит магнитная буря (график)

К концу недели она успокоится, но с понедельника ожидается новый удар.

На выходных ожидается небольшая магнитная буря. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра повышена из-за высокоскоростного потока из корональной дыры. Последствия этого будут ощущаться 13 июня - ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

О том, что сегодня будет штормить, свидетельствует также прогноз meteoagent. Ожидается, что Кр-индекс поднимется почти до 6, а это соответствует даже более интенсивной буре уровня G2.

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Затем, в воскресенье, скорость солнечного ветра будет постепенно снижаться. Под конец недели магнитной бури уже не ожидается, возможны лишь кратковременные всплески активности.

В то же время ученые предупреждают, что 11 июня на Солнце произошел выброс корональной массы. Если он достигнет Земли, то новая рабочая неделя также начнется с небольшой магнитной бури.

Магнитная буря уровня G2 - что важно знать

Магнитная буря уровня G2 считается умеренно сильной и может оказывать влияние как на технику, так и на самочувствие некоторых людей. Во время таких геомагнитных возмущений возможны незначительные сбои в работе радиосвязи, навигационных систем и энергосетей в высоких широтах. Метеочувствительные люди иногда жалуются на головную боль, усталость, перепады настроения и нарушения сна. Специалисты рекомендуют в этот период соблюдать режим отдыха, избегать чрезмерных нагрузок, пить достаточно воды и больше времени проводить на свежем воздухе.

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