Лукашенко отреагировал на заявление о '500 целях в Беларуси' и пригрозил ударом по Украине

Лидер Беларуси присвоил слова Мадяра президенту Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на заявление командующего Сил беспилотных систем Украины Роберта (Мадяра) Бровди о 500 целях в Беларуси на случай вторжения в нашу страну. Его слова цитирует Telegram-канал "Пул Первого".

"Они (украинцы - УНИАН), может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас есть для них 500 целей. У нас есть одна очень серьезная цель с очень точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают", - сказал Лукашенко журналистам.

Кроме того, лидер Беларуси присвоил слова Мадяра президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он также заявил, что украинские войска не хотят войны с Беларусью.

"Пусть меня Владимир Александрович простит за это, но это трепня какая-то... Украинские военные никакой войны с Беларусью не хотят. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах: бедолаги украинцы и военные территориальной обороны, механизаторы, колхозники и так далее. Это же не военные, это пушечное мясо", - добавил глава Беларуси.

Лукашенко заявил, что Зеленского к таким заявлениям якобы "подталкивает Европа".

"Я пытаюсь президента Украины понять. Идет война, идет жуткое давление. Пережить это не так просто. Ну, и там, возможно, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жалко. Поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию", - сказал он.

По словам Лукашенко, Беларусь никогда не готовилась нападать на Украину. Он заверил, что этого "никогда не будет".

"Никогда! Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает, и военные знают", - заявил лидер Беларуси.

Кроме того, Лукашенко сказал, что в случае нападения на Беларусь война в Украине "получит совсем другое качество".

Заявление Мадяра о целях в Беларуси

Напомним, что ранее командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что украинские военные определили первые 500 целей на территории Беларуси, если их нынешний лидер Александр Лукашенко решит полноценно выступить в войну против Украины на стороне РФ.

Мадяр также обратился к украинцам и посоветовал иметь веру и выдержку. Он напомнил, что нужно сохранять максимальное внимание к оповещениям сил противовоздушной обороны.

