В стране собрали на миллион евро больше чем планировали изначально.

В Литве коалиция четырех инициатив по поддержке Украины собрала 6 млн евро на закупку израильских радаров ПВО, которые затем передадут Украине.

Об этом сообщается на сайте инициативы. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также сообщил, что удалось собрать такую сумму.

"Литва - это лишь 3 млн человек, но на этой неделе мы собрали 6 млн евро на покупку систем противовоздушной обороны для Украины. Здесь нет никаких признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до победы", - написал он в Twitter.

Ранее координатор сбора Андрюс Тапинас раскрыл детали сбора денег. По его данным, удалось привлечь более миллиона евро благодаря специальной инициативе, запущенной одним из благотворителей для поощрения людей, и собрать намеченные 5 млн евро.

Помощь Литвы Украине

Литовцы с самого начала войны активно помогают Украине. Так, в мае 2022 года они за 3,5 дня собрали 5 млн евро на "Байрактары" для украинской армии.

После этого литовцы снова начали сбор денег, чтобы помочь украинской армии получить беспилотники. Беспилотники назвали "PEACE Дец", "Yes to peace" ("PEACE Да"), а второй - "Duke of Peace" ("PEACE Дюк").

Также Литва пообещала передать Украине боеприпасы для 155 мм артиллерии и выполнить контракт с производителями зимней одежды для украинских военных.

