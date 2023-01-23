Создание союза Украина - Польша - Великобритания поддерживают 85% граждан, 80% поддерживают создание союза Украина - Польша - Литва.

Абсолютное большинство украинцев поддерживает создание военно-политических союзов Украины с Польшей и Британией, а также с Польшей и Литвой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 14-16 января.

В частности, респондентов спросили, как они относятся к идее создать военно-политический союз в составе Украины, Польши и Великобритании.

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Эту идею поддерживают 85% репондентов, против такой инициативы высказались 3%, безразлично относятся – 7%, затруднились ответить - 5%.

На вопрос о создании военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы 80% ответили, что относятся положительно, 6% высказались против такого объединения, 9% – безразлично, 5% не смогли ответить.

Как отметили социологи, идея военно-политических союзов с упомянутыми европейскими странами имеет высокую поддержку во всех региональных, возрастных группах и группах по имущественному положению.

Как проводился опрос

Опрос проведен среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.

Сотрудничество Украины с Польшей и Британией

Польша допускает создание коалиции со странами, которые готовы предоставить Украине танки Leopard 2 без участия Германии, если правительство Шольца так и не согласует передачу этой брони.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев заявил, что Украина должна получить все необходимое для победы над РФ, которая незаконно вторглась на ее территорию.